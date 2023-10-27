Футболист угрожал арбитру ножом. В США не доиграли матч

Матч Открытого кубка США по футболу между "Нью-Йорк Ренегейдс" и "Нью-Йорк Панкиприан-Фридомс" был прерван из-за неприятного инцидента.

По данным Mirror, встречу остановили на 74-й минуте. К тому моменту "Нью-Йорк Ренегейдс" вели в счете 3:0. За грубую игру судья наказал футболиста ведущей команды Джонатана Сильвейра желтой карточкой, после чего за него заступились его партнеры по команде.

Футболисты гостевой команды окружили арбитра и начали предъявлять ему претензии. В ответ на агрессию со стороны игроков арбитр показал красную карточку Йохансе Александру. Однако, Александр отказался покинуть поле и дальше продолжал споры с главным судьей.

По данным СМИ, футболист в ходе словесной перепалки также угрожал арбитру, утверждая, что встретит того на улице с ножом.

В результате произошедшего, матч был прерван, "Нью-Йорк Ренегейдс" засчитали поражение и исключили из турнира. Теперь угрожавший арбитру футболист получит дополнительное наказание, а клуб будет оштрафован.