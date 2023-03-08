Френки де Йонг определился с тем, где продолжит карьеру

Полузащитник “Барселоны” Френки де Йонг намерен продолжить карьеру в каталонском клубе.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, футболист не изменил своего решения, хотя и не является основным игроком команды в этом сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании голландец провел 21 игру и забил два гола.