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Франция крупно выиграла в матче отбора Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 16:52
Франция крупно выиграла в матче отбора Евро-2024 Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Франции на выезде разгромила сборную Гибралтара со счетом 3:0.

Победу французской национальной команде принесли голы Оливье Жиру и Килиана Мбаппе, а также автогол Аймена Муэли.

Франция, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы В. Гибралтар с 0 очков занимает последнее, пятое место.

Гибралтар – Франция - 0:3 (0:2)
Голы: Жиру, 3 - 0:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 0:2, Муэли, 78 (автогол) - 0:3

Гибралтар: Кулинг, Сарджент, Оливеро, Чиполина, Бернарду Лопеш, Бритто, Ронан (Уайзмэн, 72), Посо (Чиполина, 84), Хартман (Эннесли, 60), Эль-Хмиди (Муэли, 60), Кассиаро (Де Барр, 60).

Франция: Самба, Павар, Конате (Дисаси, 84), Фофана, Эрнандес, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 79), Коман (Дембеле, 66), Жиру (Коло-Муани, 66), Гризманн (Нкунку, 66), Мбаппе.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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