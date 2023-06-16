Франция крупно выиграла в матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Франции на выезде разгромила сборную Гибралтара со счетом 3:0.

Победу французской национальной команде принесли голы Оливье Жиру и Килиана Мбаппе, а также автогол Аймена Муэли.

Франция, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы В. Гибралтар с 0 очков занимает последнее, пятое место.

Гибралтар – Франция - 0:3 (0:2)

Голы: Жиру, 3 - 0:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 0:2, Муэли, 78 (автогол) - 0:3

Гибралтар: Кулинг, Сарджент, Оливеро, Чиполина, Бернарду Лопеш, Бритто, Ронан (Уайзмэн, 72), Посо (Чиполина, 84), Хартман (Эннесли, 60), Эль-Хмиди (Муэли, 60), Кассиаро (Де Барр, 60).

Франция: Самба, Павар, Конате (Дисаси, 84), Фофана, Эрнандес, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 79), Коман (Дембеле, 66), Жиру (Коло-Муани, 66), Гризманн (Нкунку, 66), Мбаппе.