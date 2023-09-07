Франция - Ирландия: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024
Новости футбола Сегодня, 09:08
Только четыре сборных в текущей квалификации Евро 2024 ещё не потеряли ни одного очка: Франция среди них. Команда Дидье Дешама четыре победы в четырёх матчах и ещё ни одного пропущенного. В том числе “Ле Блё” уже побеждали Ирландию в марте 2023 благодаря единственному голу Бенжамена Павара. К слову, ирландцы стартовали в текущей квалификации не очень удачно: два поражения в трёх играх.
Только четыре сборных в текущей квалификации Евро 2024 ещё не потеряли ни одного очка: Франция среди них. Команда Дидье Дешама четыре победы в четырёх матчах и ещё ни одного пропущенного. В том числе “Ле Блё” уже побеждали Ирландию в марте 2023 благодаря единственному голу Бенжамена Павара. К слову, ирландцы стартовали в текущей квалификации не очень удачно: два поражения в трёх играх.
Матч между Францией и Ирландией состоится в четверг, 7 сентября, и начнётся в 20:45 по среднеевропейскому времени.
Dailysports подготовил для вас информацию о каналах, которые покажут этот матч в разных странах мира.
- Армения - Fast Sports
- Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
- Беларусь - UEFA.tv
- Болгария - Diema Sport 3, Play Diema Xtra
- Грузия - UEFA.tv
- Израиль - Sport 4
- Казахстан - UEFA.tv
- Кыргызстан - UEFA.tv
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - UEFA.tv
- Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport
- Таджикистан - UEFA.tv
- Туркменистан - UEFA.tv
- Украина - MEGOGO Football 1
- Узбекистан - UEFA.tv
- Эстония - Viaplay Estonia
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