Франция - Ирландия: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024

Только четыре сборных в текущей квалификации Евро 2024 ещё не потеряли ни одного очка: Франция среди них. Команда Дидье Дешама четыре победы в четырёх матчах и ещё ни одного пропущенного. В том числе “Ле Блё” уже побеждали Ирландию в марте 2023 благодаря единственному голу Бенжамена Павара. К слову, ирландцы стартовали в текущей квалификации не очень удачно: два поражения в трёх играх.

Матч между Францией и Ирландией состоится в четверг, 7 сентября, и начнётся в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Dailysports подготовил для вас информацию о каналах, которые покажут этот матч в разных странах мира.