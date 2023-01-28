Форвард сборной Сенегала перебрался в "Лорьян" за 8 миллионов
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Марселя/Автор неизвестен
Форвард сборной Сенегала Бамба Дьенг сменил “Марсель” на “Лорьян”.
Об этом сообщает пресс-служба “Лорьяна”.
По информации Transfermarkt, новый клуб африканца заплатил за 22-летнего нападающего 8 млн евро.
Соглашение сторон рассчитано до июня 2025 года.
В текущем сезоне Дьенг провел 10 матчей в чемпионате, в которых забил один гол.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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