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Фирмино спас "Ливерпуль" от поражения в домашнем матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:11
Фирмино спас "Ливерпуль" от поражения в домашнем матче АПЛ Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле сыграл вничью с “Астон Виллой” со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Джейкоб Рэмзи, но в концовке матча “красных” от поражения спас Роберто Фирмино.

“Ливерпуль”, набрав 66 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Астон Вилла” с 58 очками поднялась на седьмое место.

“Ливерпуль” – “Астон Вилла” - 1:1 (0:1)
Голы: Рэмзи, 27 - 0:1, Фирмино, 90 - 1:1

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 72), Хендерсон (Милнер, 72), Фабиньо (Эллиотт, 81), Джонс (Диогу Жота, 63), Салах, Диас (Фирмино, 72), Гакпо.

“Астон Вилла”: Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь (Морено, 53; Буэндиа, 65), Макгинн, Камара, Дуглас Луис (Дендонкер, 87), Рэмзи, Бэйли (Янг, 53), Уоткинс (Дуран, 87).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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