Каземиро принес "Манчестер Юнайтед" важнейшую победу в АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на выезде обыграл “Борнмут” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Каземиро.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 69 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 39 очками остался на 14-й позиции.

“Борнмут” – “Манчестер Юнайтед” - 0:1 (0:1)

Гол: Каземиро, 9 - 0:1

“Борнмут”: Нето, Смит (Винья, 66), Сенеси, Забарный, Келли, Лерма, Кристи (Уаттара, 66), Кук, Брукс (Мур, 56), Энтони, Соланке.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Эриксен (Мактоминей, 86), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 72), Антони (Фред, 86), Марсьяль (Вегорст, 57).

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