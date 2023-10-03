Фиорентина ворвалась в топ-3 самых результативных команд Европы в 2023 году

В седьмом туре чемпионата Италии "Фиорентина" принимала на своем поле скромный "Кальяри" и добыла разгромную победу со счетом 3:0.

Статисты подсчитали, что в общей сложности флорентийская команда забила уже 83 гола во всех соревнованиях в 2023 году.

Интересно, что по этому показателю “фиалки” неожиданно вошли в тройку лидеров среди всех команд из топ-5 лиг Европы. Выше по результативности только чемпион Англии “Манчестер Сити”, на счету которого 109 мячей, а также мадридский “Реал", который забил 92 гола.

Топ-5 клубов топ-5 лиг по числу забитых голов выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - 109;

2. "Реал" - 92;

3. "Фиорентина" - 83;

4. "Манчестер Юнайтед" - 81;

5. "Бавария" - 80.

После семи туров "Фиорентина" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче подопечные Винченцо Итальяно сыграют против венгерского "Ференцвароша" в рамках Лиги конференций. Встреча состоится 5 октября.