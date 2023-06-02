"Фиорентина" одержала победу в гостевом матче Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии “Фиорентина” на выезде обыграла “Сассуоло” со счетом 3:1.

Победу клубу из Флоренции принесли голы Артура Кабрала, Риккардо Сапонары и Николаса Гонсалеса. У хозяев гол забил Доменико Берарди.

“Фиорентина”, набрав 56 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. “Сассуоло” с 45 очками остался на 13-м месте.

“Сассуоло” – “Фиорентина” - 1:3 (0:0)

Голы: Артур, 46 - 0:1, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:1, Сапонара, 79 - 1:2, Гонсалес, 83 - 1:3

“Сассуоло”: Руссо, Толян, Феррари (Романья, 46), Руан, Рожерио, Лопес (Байрами, 58), Матеус Энрике, Харруи, Берарди (Мюльдюр, 84), Сейде (Дефрель, 58), Пинамонти (Маркицца, 75).

“Фиорентина”: Черофолини, Додо (Венути, 72), Мартинес, Раньери, Терзич, Данкан (Бонавентура, 58), Амрабат (Бьянко, 82), Кастровилли, Иконе (Сапонара, 73), Артур, Куаме (Гонсалес, 57).

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