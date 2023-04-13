Феерия "Фиорентины", победа "Андерлехта": результаты Лиги Конференций 13 апреля

Состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Конференций. Стоит отметить крупную победу “Фиорентины” над “Лехом”, а также успех “Андерлехта” в поединке с АЗ.

“Лех” Польша – “Фиорентина” Италия - 1:4 (1:2)

Голы: Артур, 4 - 0:1, Вельде, 20 - 1:1, Гонсалес, 41 - 1:2, Бонавентура, 58 - 1:3, Иконе, 63 - 1:4

“Андерлехт” Бельгия – АЗ Нидерланды - 2:0 (1:0)

Голы: Мурильо, 22 - 1:0, Ашимеру, 70 - 2:0

“Гент” Бельгия – “Вест Хэм” Англия - 1:1 (0:1)

Голы: Ингз, 45 - 0:1, Кейперс, 56 - 1:1

“Базель” Швейцария – “Ницца” Франция - 2:2 (1:2)

Голы: Амдуни, 26 (с пенальти) - 1:0, Моффи, 38 - 1:1, Моффи, 45 - 1:2, Амдуни, 71 - 2:2

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