Феерия "Фиорентины", победа "Андерлехта": результаты Лиги Конференций 13 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:16
Фото: твиттер "Андерлехта"/Автор неизвестен
Состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Конференций. Стоит отметить крупную победу “Фиорентины” над “Лехом”, а также успех “Андерлехта” в поединке с АЗ.
“Лех” Польша – “Фиорентина” Италия - 1:4 (1:2)
Голы: Артур, 4 - 0:1, Вельде, 20 - 1:1, Гонсалес, 41 - 1:2, Бонавентура, 58 - 1:3, Иконе, 63 - 1:4
“Андерлехт” Бельгия – АЗ Нидерланды - 2:0 (1:0)
Голы: Мурильо, 22 - 1:0, Ашимеру, 70 - 2:0
“Гент” Бельгия – “Вест Хэм” Англия - 1:1 (0:1)
Голы: Ингз, 45 - 0:1, Кейперс, 56 - 1:1
“Базель” Швейцария – “Ницца” Франция - 2:2 (1:2)
Голы: Амдуни, 26 (с пенальти) - 1:0, Моффи, 38 - 1:1, Моффи, 45 - 1:2, Амдуни, 71 - 2:2
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