Фантастический результат: Намибия победила впервые в истории КАН

Сборная Намибии и Туниса провели матч первого тура Кубка Африканских Наций, который прошел во вторник, 16 января.

Результат этой игры стал настоящей сенсацией. Сборная Намибии одержала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч забил Дион Хотто на 88-й минуте. Для этой национальной команды это первая победа в истории Кубка Африканских Наций. Для Намибии понадобилось десять матчей для такого результата. До этого у них было две ничьи и семь поражений. Также, Намибия стала 33-й сборной, которая побеждала в финальных частях КАН.

Главный тренер Намибии Коллин Бенджамин играл за свою сборную в 2008 году на Кубке Африканских наций, в 2023 он привел свою команду к невероятному историческому результату.

Сборная Туниса занимает 28 место в мировом рейтинге, что является третьим показателем среди африканских команд. Намибия, в свою очередь, расположена на 115 месте в рейтинге.