Фанаты ПСЖ не будут освистывать Месси

Болельщики “Пари Сен-Жермен” не будут освистывать аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 28-го тура чемпионата Франции против “Ренна”.

Портал Goal опроверг информацию сайта Mundo Deportivo о том, что фанаты собираются устроить аргентинцу обструкцию. Стоит отметить, что Mundo Deportivo также уже опроверг данную публикацаю.

Стоит отметить, что парижский клуб наладил отношения с болельщиками.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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