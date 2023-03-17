Месси стал ближе к возвращению в "Барселону"

По словам журналиста Жоана Фонтеса, форвард ПСЖ Лионель Месси настроен на возвращение в “Барселону”.

На данном этапе все зависит от того, какое предложение сделает каталонский клуб.

Также он отметил, что желание вернуться в Барселону у футболиста разделяют его жена Антонелла и дети.

Кроме того, Фонтес сообщает, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта извинился перед Месси за ситуацию, из-за которой аргентинец покинул "Барсу" и перешел в "ПСЖ".