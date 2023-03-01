Фалькао выбрал неожиданный клуб для продолжения карьеры

Колумбийский нападающий “Райо Вальекано” Радамель Фалькао может перейти в “Джохор Дарул Такзим” из Малайзии, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист уже дал предварительное согласие на переход в малайзийский клуб. Форвард может достаться “Джохору” бесплатно, так как его контракт с мадридцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 37-летний Фалькао провел за “Райо Вальекано” 21 матч во всех турнирах и забил два гола.

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