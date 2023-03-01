Алиев ярко отреагировал на слова рашисткого футболиста

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев отреагировал на слова футболиста из страны-террориста Артема Дзюбы, который выразил поддержку диктатору своей страны.

"Всем привет. Сейчас прочитал статью о Дзюбе-др*чере, который др*чит на своего путлера. Он так и сказал. Знаешь, Дзюба-др*чер, я тебе хочу пожелать одного, чтобы все те ракеты, которые будут лететь на Москву, чтобы ты даже не успел скрыться вместе со своим путлером.

Чтобы вы почувствовали, что такое война. А если ты говоришь "Убейте меня", давай сюда, в Украину. Скажи: "Я хочу воевать в п*дерастической армии россии". Приезжай сюда, здесь ты не надолго задержишься, убьют тебя.

Знаешь, я хочу еще передать болельщикам “Локомотива”, чтобы вы знали, у меня много есть подписчиков из “Локомотива”, которые следят за мной. Чтобы вы знали, какой п*дарас сейчас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Пусть везет, Дзюба-др*чер", - сказал Алиев в видео в своем инстаграме.

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