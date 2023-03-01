УЕФА пригласил Россию на турнир, несмотря на санкции

УЕФА пригласил Россию на турнир развития, участие в котором примут женские сборные возрастом до 17 лет.

Об этом сообщили в РФС.

Сам турнир пройдет в Бангладеш с 20 по 28 марта. Примечательно, что российская команда будет выступать на нем под эгидой Федерации футбола Южной Азии (SAFF).

В рамках турнира россиянки сыграют с командами Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Турнир пройдет в Дакке с 20 по 28 марта.

Напомним, что зимой 2022 года россиян отстранили от участия в международных соревнованиях.