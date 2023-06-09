"Эвертон" расстался с тремя известными футболистами
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Йерри Мины/Автор неизвестен
Пресс-служба ливерпульского “Эвертона” на официальном сайте объявила об уходе из команды боснийского вратаря Асмира Беговича, колумбийского защитника Йерри Мины и английского полузащитника Андроса Таунсенда.
Контракты у данных игроков завершаются 30 июня 2023 года и клуб не стал предлагать им новые соглашения. Таким образом, футболисты станут свободными агентами и смогут перейти в другие клубы бесплатно.
35-летний Бегович в нынешнем сезоне провел за “Эвертон” три матча и пропустил четыре гола. 28-летний Мина сыграл восемь матчей и забил два гола. 31-летний Таунсенд не провел ни одного матча.
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