"Эвертон" расстался с тремя известными футболистами

Пресс-служба ливерпульского “Эвертона” на официальном сайте объявила об уходе из команды боснийского вратаря Асмира Беговича, колумбийского защитника Йерри Мины и английского полузащитника Андроса Таунсенда.

Контракты у данных игроков завершаются 30 июня 2023 года и клуб не стал предлагать им новые соглашения. Таким образом, футболисты станут свободными агентами и смогут перейти в другие клубы бесплатно.

35-летний Бегович в нынешнем сезоне провел за “Эвертон” три матча и пропустил четыре гола. 28-летний Мина сыграл восемь матчей и забил два гола. 31-летний Таунсенд не провел ни одного матча.