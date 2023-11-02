Это не Месси и не Роналду. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов, которые больше всех выделялись на чемпионатах мира за всю историю турнира.

Первая строчка досталась легендарному Пеле – Королю футбола, который единственный в истории трижды выиграл чемпионат мира. Второе место досталось аргентинцу Лионелю Месси, который выиграл последний чемпионат мира, а тройку замкнул еще один легендарный аргентинец Диего Марадонп.

Вне списка остался пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду.

Топ-10 игроков в истории чемпионатов мира