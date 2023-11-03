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Это был не навес? Шевченко вспомнил о своем легендарном голе Ювентусу. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 04:43
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Это был не навес? Шевченко вспомнил о своем легендарном голе Ювентусу. ВИДЕО Фото: открытые источники

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко вспомнил о том, как забивал шедевральный гол в ворота “Ювентуса”.

Взятие ворот, которое вышло в историю, случилось в декабре 2001 года.

В интервью The Athletic бывший форвард сборной Украины признался, что это один из его любимых мячей. В том матче Шевченко забросил мяч за шиворот Джанлуиджи Буффону и до сих пор многие гадают, был ли это удар или все же навес в штрафную.

Шевченко признался, что в том эпизоде не обошлось без доли везения.

"Я посмотрел в штрафную соперника, чтобы увидеть, где мои товарищи по команде... и затем просто попытался пробить, потому что не было шансов, что кто-то вбежит в штрафную.

У меня была цель попасть в створ ворот и получилось очень удачно. Это хороший гол, хорошее мастерство, остаться на ногах и затем пробить.

С такого угла я мог забить только так. Если бы я бил на силу, то такой удар было бы проще отбить. Какое решение лучшее? Если я в такой позиции, я могу только перебрасывать его, попытаться сделать этот удар", - сказал он.

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