Еще одна африканская топ-сборная официально осталась без главного тренера
Новости футбола Сегодня, 03:02
Еще одна африканская топ-сборная официально осталась без главного тренера
Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри принял решение подать в отставку после неудачного выступления команды на Кубке африканских наций-2023.
“Я решил не продолжать работу после матча против ЮАР (0:0)”, – заявил Кадри на пресс-конференции после матча.
В результате ничьей против ЮАР (0:0) сборная Туниса неожиданно финишировала на последнем месте в своей группе. В плей-офф прошли сборные Мали, ЮАР и Намибии.
Кадри стал уже четвертым тренером, который лишился работы по результатам Кубка африканских наций. Ранее своих тренеров уволили сборные Кот-д'Ивуара, Ганы и Алжира.
52-летний Кадри тренировал сборную Туниса с января 2022 года.
В отборе на чемпионат мира-2026 сборная Туниса стартовала с побед над Малави (1:0) и Сан-Томе и Принсипи.
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