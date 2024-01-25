Еще одна африканская топ-сборная официально осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри принял решение подать в отставку после неудачного выступления команды на Кубке африканских наций-2023.

“Я решил не продолжать работу после матча против ЮАР (0:0)”, – заявил Кадри на пресс-конференции после матча.

В результате ничьей против ЮАР (0:0) сборная Туниса неожиданно финишировала на последнем месте в своей группе. В плей-офф прошли сборные Мали, ЮАР и Намибии.

Кадри стал уже четвертым тренером, который лишился работы по результатам Кубка африканских наций. Ранее своих тренеров уволили сборные Кот-д'Ивуара, Ганы и Алжира.

52-летний Кадри тренировал сборную Туниса с января 2022 года.

В отборе на чемпионат мира-2026 сборная Туниса стартовала с побед над Малави (1:0) и Сан-Томе и Принсипи.