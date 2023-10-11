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Еще четыре месяца назад он играл. Бешикташ получил нового тренера

Новости футбола Сегодня, 02:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Еще четыре месяца назад он играл. Бешикташ получил нового тренера Фото: твиттер Бешикташа/Автор неизвестен

Главным тренером футбольного клуба "Бешикташ" назначен Бурак Йылмаз.

Интересно, что еще недавно бывший футболист турецкой сборной и “Бешикташа” являлся действующим футболистом.

О завершении профессиональной футбольной карьеры известный турок сообщил в июле 2023 года. После этого Йылмаз сразу же был назначен ассистентом тренера в "Бешикташе".

8 октября он уже самостоятельно руководил командой в матче с "Истанбулспором", который закончился победой "чёрных орлов" со счётом 2:0.

Отметим, что до него должность занимал Шенол Гюнеш. Он пробыл во главе “Бешикташа” на протяжении года, после чего был отправлен в отставку.

На данный момент "Бешикташ" занимает четвёртое место в турецкой Суперлиге после восьми сыгранных матчей. В активе команды 16 очков. От лидирующего “Фенербахче”, который выиграл все восемь матчей нового первенства", “черные орлы” отстают уже на восемь очков.

Бурак Йылмаз во время игровой карьеры выступал за "Бешикташ", "Галатасарай", "Фенербахче", "Трабзонспор" и другие турецкие клубы. В сборной Турции у него 77 поединков и 31 гол.

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