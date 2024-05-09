Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона
Премьер-лига назвала имена футболистов, которые являются претендентами на звание лучшего игрока сезона 2023-24.
В список номинантов вошло восемь имен: Фил Фоден и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити, Мартин Эдегор и Деклан Райс из Арсенала, Коул Палмер из Челси, Олли Уоткинс из Астон Виллы, Вирджил ван Дейк из Ливерпуля и Александер Исак из Ньюкасла.
Болельщики будут иметь время до понедельника, 13 мая, чтобы отдать свой голос. После этого, голоса фанов будут объединены вместе с голосами экспертов. В субботу, 18 мая, Премьер-лига объявит имя лучшего игрока Премьер-лиги в сезоне 2023-24.
Свой голос вы можете отдать на официальном сайте Премьер-лиги по ссылке.
В прошлом году эту награду получил нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд. К слову, Премьер-лига назвала претендентов на лучшего молодого игрока нынешнего сезона Премьер-лиги.