EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Новости футбола Сегодня, 07:16
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона Фото: https://twitter.com/ErlingHaaland

Премьер-лига назвала имена футболистов, которые являются претендентами на звание лучшего игрока сезона 2023-24.

В список номинантов вошло восемь имен: Фил Фоден и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити, Мартин Эдегор и Деклан Райс из Арсенала, Коул Палмер из Челси, Олли Уоткинс из Астон Виллы, Вирджил ван Дейк из Ливерпуля и Александер Исак из Ньюкасла.

Болельщики будут иметь время до понедельника, 13 мая, чтобы отдать свой голос. После этого, голоса фанов будут объединены вместе с голосами экспертов. В субботу, 18 мая, Премьер-лига объявит имя лучшего игрока Премьер-лиги в сезоне 2023-24.

Свой голос вы можете отдать на официальном сайте Премьер-лиги по ссылке.

В прошлом году эту награду получил нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд. К слову, Премьер-лига назвала претендентов на лучшего молодого игрока нынешнего сезона Премьер-лиги.

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 06:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол Новости футбола Сегодня, 02:15 Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Вчера, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Вчера, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Вчера, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Вчера, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:16 Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона Новости футбола Сегодня, 06:51 Вингер Атлетика Бильбао отпугнул клубы АПЛ своими требованиями Новости футбола Сегодня, 06:20 Известно, во сколько Манчестер Юнайтед обойдется отставка тен Хага Новости хоккея Сегодня, 06:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 05:55 Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока Новости футбола Сегодня, 05:48 Клуб Бундеслиги определил ценник на трансферную цель Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 05:18 Известно, могут ли уволить Энрике из ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов Новости баскетбола Сегодня, 04:37 НБА назвала MVP сезона 2023-24 Новости футбола Сегодня, 04:34 Нападающий Барселоны заинтересовал собой близко тридцати клубов с разных лиг Новости футбола Сегодня, 04:04 Рекорд нынешнего формата. Полузащитник Реала в седьмой раз вышел в финал Лиги Чемпионов
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Наоми Осака – Марта Костюк прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Колос – Заря прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Теннис Сегодня Ига Свентек – Бернанрда Пера прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей Сегодня Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года