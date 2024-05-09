Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Премьер-лига назвала имена футболистов, которые являются претендентами на звание лучшего игрока сезона 2023-24.

В список номинантов вошло восемь имен: Фил Фоден и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити, Мартин Эдегор и Деклан Райс из Арсенала, Коул Палмер из Челси, Олли Уоткинс из Астон Виллы, Вирджил ван Дейк из Ливерпуля и Александер Исак из Ньюкасла.

Болельщики будут иметь время до понедельника, 13 мая, чтобы отдать свой голос. После этого, голоса фанов будут объединены вместе с голосами экспертов. В субботу, 18 мая, Премьер-лига объявит имя лучшего игрока Премьер-лиги в сезоне 2023-24.

Свой голос вы можете отдать на официальном сайте Премьер-лиги по ссылке.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...



It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

В прошлом году эту награду получил нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд. К слову, Премьер-лига назвала претендентов на лучшего молодого игрока нынешнего сезона Премьер-лиги.