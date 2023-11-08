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Эрнан Креспо возглавит Аль-Айн

Новости футбола Вчера, 10:27
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Эрнан Креспо возглавит Аль-Айн Эрнан Креспо возглавит Аль-Айн

Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов хочет назначить аргентинца Эрнана Креспо на должность главного тренера, сообщил журналист Сесар Луиса Мерло.

По информации источников, клуб и тренер достигли устной договоренности. Специалист имел предложение от аргентинского Расинга, но он отказался возглавлять команду из своей родной страны. Ранее Аль-Айн разорвал контракт с бывшим главным тренером Алфредом Схройдером.

Команда из ОАЭ выиграла все четыре матча в групповом турнире азиатской Лиги чемпионов и досрочно обеспечила себе первое место. В чемпионате коллектив идет третьим, имея в активе 15 очков после семи матчей, Аль-Айн отстает на два очка от лидеров.

Первым клубом, который тренировал Креспо был клуб Модена, выступавший в Серии B. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на два. 26 марта 2016 года был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Кроме этого, аргентинец тренировал юниорскую команду Пармы, Банфилд, Дефенса и Хустисия и Сан-Паулу. Последним местом работы 48-летнего специалиста был катарский Аль-Духайль.

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Аль-Аин Первый дивизион ОАЭ
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