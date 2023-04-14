"Эмполи" проиграл аутсайдеру АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Италии “Эмполи” на выезде проиграл “Кремонезе” со счетом 0:1.

Единственный гол в начале встречи забил Сириль Дессерс.

“Кремонезе”, набрав 19 очков, остался в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице Серии А. “Эмполи” с 32 очками остался на 14-й позиции.

“Кремонезе” – “Эмполи” - 1:0 (1:0)

Гол: Дессерс, 4 - 1:0

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола, Лочошвили (Айву, 52), Васкес, Валери, Мейте, Кастаньетти, Гальдамес (Бенасси, 67), Пикель, Дессерс (Окереке, 67), Тсаджу (Куальята, 85).

“Эмполи”: Перизан, Эбуэхи (Стоянович, 62), Луперто, де Винтер (Валюкевич, 40), Паризи, Марин, Бандинелли (Хендерсон, 78), Бальданци, Фаццини (Дестро, 79), Капуто, Пикколи (Камбьяги, 62).

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