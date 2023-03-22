"Эльче" объявил о назначении нового главного тренера

"Эльче" официально объявил, что Себастьян Беккачече станет новым главным тренером клуба.

42-летний аргентинский специалист начнет работу 22 марта.

Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Ранее он работал помощником Хорхе Сампаоли в чилийской и аргентинской сборных.

В настоящее время "Эльче" занимает последнее место в таблице Ла Лиги, добыв лишь 13 очков в 26 матчах.