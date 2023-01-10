Экс-звезда "Шахтера" и "Металлиста" Тайсон возвращается в Европу
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен
Греческий клуб ПАОК в ближайшее время завершит трансфер бразильца Тайсона, который известен по игре за украинские “Шахтер” и “Металлист”.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, соглашение 34-летнего полузащитника будет рассчитано на 1,5 сезона.
Интересно, что ПАОКом руководит сын бывшего главного тренера “Шахтера” Мирчи Луческу - Разван Луческу.
Напомним, что Тайсон 7 января досрочно расторг контракт с бразильским “Интернасьоналом” и получил статус свободного агента.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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