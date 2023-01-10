Экс-звезда "Шахтера" и "Металлиста" Тайсон возвращается в Европу

Греческий клуб ПАОК в ближайшее время завершит трансфер бразильца Тайсона, который известен по игре за украинские “Шахтер” и “Металлист”.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, соглашение 34-летнего полузащитника будет рассчитано на 1,5 сезона.

Интересно, что ПАОКом руководит сын бывшего главного тренера “Шахтера” Мирчи Луческу - Разван Луческу.

Напомним, что Тайсон 7 января досрочно расторг контракт с бразильским “Интернасьоналом” и получил статус свободного агента.