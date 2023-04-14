Экс-нападающий киевского "Динамо" забил первый гол в чемпионате Азербайджана
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм "Зиры"/Автор неизвестен
Украинский нападающий “Зиры” Владислав Кулач забил гол в матче 30-го тура чемпионата Азербайджана с “Сабаилом” (3:1).
Форвард отличился на 52-й минуте, открыв счет в матче. Благодаря победе “Зира" вышла на четвертое место в Премьер-лиге.
“Зира” – “Сабаил” – 3:1 (0:0)
Голы: Кулач, 52 - 1:0, Ахмедзаде, 69 - 2:0, Гулиев, 90 - 3:0, Гоба, 90+5 - 3:1.
29-летний Кулач перешел в “Зиру” в январе 2023 года из киевского “Динамо” на правах свободного агента. За азербайджанский клуб он провел четыре матча. Ранее выступал за “Шахтер”, “Ильичевец”, “Металлург” (Запорожье), “Сталь” (Днепродзержинск), “Эскишехирсполр”, “Зарю”, “Ворсклу", “Александрию”, “Гонвед” и вновь “Ворсклу”.
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