ПСЖ хочет купить трех футболистов из АПЛ
Новости футбола Сегодня, 06:30
Фото: твиттер ПСЖ
Французский клуб ПСЖ намерен усилить состав сразу несколькими футболистами из английской Премьер-лиги.
Как пишет издание 90min, в поле зрения парижан попал хавбек “Челси” Н'Голо Канте, чей контракт заканчивается в июне этого года.
Кроме него французы заинтересованы в трансфере вингера “Челси” Хакима Зиеша.
Также в ПСЖ может оказаться форвард “Манчестер Юнайтед” Антони Марсьяль.
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