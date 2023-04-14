ПСЖ хочет купить трех футболистов из АПЛ

Французский клуб ПСЖ намерен усилить состав сразу несколькими футболистами из английской Премьер-лиги.

Как пишет издание 90min, в поле зрения парижан попал хавбек “Челси” Н'Голо Канте, чей контракт заканчивается в июне этого года.

Кроме него французы заинтересованы в трансфере вингера “Челси” Хакима Зиеша.

Также в ПСЖ может оказаться форвард “Манчестер Юнайтед” Антони Марсьяль.