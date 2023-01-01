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Экс-нападающий "Арсенала" и "Динамо" Киев перешел в "Депортиво"

Новости футбола Сегодня, 07:20
Фото: сайт "Депортиво"/Автор неизвестен Фото: сайт "Депортиво"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Депортиво” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Кадиса” Лукаса Переса.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист заключил с клубом из Ла-Коруньи контракт до лета 2024 года. Ранее он уже выступал за эту команду с 2014 по 2016 годы, а также в сезоне-2017/2018.

34-летний Перес выступал за “Кадис” с 2022 года. Всего он провел за клуб 31 матч, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за “Атлетико”, “Райо Вальекано”, “Карпаты”, “Динамо” Киев, ПАОК, “Депортиво”, “Арсенал”, “Вест Хэм”, “Алавес” и “Эльче”.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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