Роналду пытался перейти в "Реал"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пытался вернуться в мадридский “Реал”, сообщает Marca.

По сведениям источника, ради этого футболист несколько дней тренировался на базе королевского клуба. Форвард надеялся получить предложение от мадридцев, но так его и не получил.

В итоге 37-летний Роналду в статусе свободного агента перешел в “Аль-Наср” и подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

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