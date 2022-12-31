Роналду определился с игровым номером в "Аль-Насср"
Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер сборной Португалии/автор неизвестен
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выбрал игровой номер в своем новом клубе.
За “Аль-Насср” звездный футболист будет играть под своим любимым седьмым номером, о чем он сообщил в своей социальной сети.
Напомним, что Роналду стал игроком клуба из Саудовской Аравии вчера. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
По условиям соглашения португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.
До перехода в “Аль-Насср” Роналду был свободным агентом, так как разорвал контракт с “Манчестер Юнайтед”.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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