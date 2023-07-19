Экс-игрок "Шахтера" поедет играть в Россию
Форвард "Бенфики" Давид Нерес в ближайшее время может снова сменить клуб.
Как пишет источник, талантливый футболист оказался в сфере интересов российского "Зенита", который уже начал обсуждения с игроком возможного перехода.
26-летний бразилец рассматривается как возможная замена на случай ухода его соотечественников Малкома и Клаудиньо этим летом.
Как сообщает журналист Вене Касагранде, сам футболист заинтересован в таком развитии событий.
Нерес выступает за "Бенфику" с 2022 года, куда перебрался из донецкого "Шахтера". В Украине форвард так и не сыграл ни одного матча из-за начала полномасштабной войны.
Нерес является выпускником "Сан-Паулу", его контракт с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне бразилец провел 48 матчей за португальский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
Отметим, что российский футбол находится под санкциями ФИФА и УЕФА из-за начала войны в Украине. В связи с этим, местные клубы не принимают участия в международных соревнованиях.