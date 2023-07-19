Экс-игрок "Шахтера" поедет играть в Россию

Форвард "Бенфики" Давид Нерес в ближайшее время может снова сменить клуб.

Как пишет источник, талантливый футболист оказался в сфере интересов российского "Зенита", который уже начал обсуждения с игроком возможного перехода.

26-летний бразилец рассматривается как возможная замена на случай ухода его соотечественников Малкома и Клаудиньо этим летом.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, сам футболист заинтересован в таком развитии событий.

Нерес выступает за "Бенфику" с 2022 года, куда перебрался из донецкого "Шахтера". В Украине форвард так и не сыграл ни одного матча из-за начала полномасштабной войны.

Нерес является выпускником "Сан-Паулу", его контракт с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне бразилец провел 48 матчей за португальский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Отметим, что российский футбол находится под санкциями ФИФА и УЕФА из-за начала войны в Украине. В связи с этим, местные клубы не принимают участия в международных соревнованиях.