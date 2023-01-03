Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" возглавил сборную Албании

Бразильский специалист Силвиньо стал новым наставником сборной Албании.

Как сообщают на сайте местной федерации футбола, 48-летний бразильский тренер сменил у руля сборной итальянского наставника Эдоардо Рею.

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года.

Помогать в сборной Албании Сильвиньо будут Пабло Сабалета и Дорива.

Напомним, что Силвиньо известен по игре за “Арсенал”, “Барселону” и “Манчестер Сити”.

Уже в тренерской карьере он возглавлял олимпийскую сборную Бразилии, “Лион” и “Коринтианс”.