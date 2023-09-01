Джонни Эванс вернулся в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед подписал годичный контракт с Джонни Евансом, сообщается на сайте клуба.

Футболист сборной Северной Ирландии оправился на «Олд Траффорд» после восьмилетнего перерыва. Эванс заявил, что хочет вернуться в Манчестер, потому что это его второй дом. Клуб и болельщики сформировали индивидуальность, и здесь он стал футболистом. Он добавил, что ему понравилось работать с тренерским штабом и командой во время подготовки. Эванс с нетерпением ждет возможности, чтобы помочь команде.

Джон Морс, директор «Манчестер Юнайтед», заявил: «Джонни – победитель, который испытал в игре все. Эти характеристики имеют неоценимое значение для культуры, которую мы здесь строим. Его отношение и трудовая этика не имеют себе равных, и Эрик и тренерский штаб знают, что он тот, на кого они могут положиться, когда это необходимо в этом сезоне».

Они приветствуют возвращение игрока в его родной клуб.

В 198 матчах Евансу удалось добиться трех титулов АПЛ, двух Кубков Лиги и Лиги Чемпионов. После ухода из МЮ он провел три сезона в Вест-Бромвичах и пять сезонов в Лестер-Сити, где выиграл Кубок Англии.

Напомним, что сегодня Манчестер Юнайтед уже подписал Серхио Регилона.