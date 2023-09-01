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Манчестер Юнайтед взял в аренду игрока Тотенхэма

Новости футбола Сегодня, 11:53
Манчестер Юнайтед взял в аренду игрока Тотенгема Манчестер Юнайтед взял в аренду игрока Тотенгема

Игрок Тоттенхэма Серхио Регилон перешел в Манчестер Юнайтед на правах аренды, сообщили на сайте клуба. За “красных дьяволов” игрок будет выступать до конца сезона.

Игрок заявил, что нужно быть готовым ко всему и он не мог отказаться от такого шанса, сыграть за Манчестер Юнайтед. Серхио пообщался с менеджером и понял свою роль в новом клубе.

“Я знаю, что могу помочь команде. Я готов к борьбе за этот клуб и и показать все свои качества", - добавил игрок.

Джон Морс, директор Манчестер Юнайтед сказал, что как только узнали, что нужно усилить позицию левого защитника, сразу начали рассматривать несколько вариантов. Он добавил, что Регилон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы помочь Манчестеру в этом сезоне.

"Он имеет хороший опыт в АПЛ и европейских турнирах, поэтому он готов войти в команду", - директор МЮ.

Испанец выступал в Реале, Севилье, Атлетике и Тотенгеме. В общей сложности в этих клубах он провел 230 матчей. Регилон выиграла Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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