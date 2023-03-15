Джеррард или Лэмпард могут получить работу в сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: открытые источники
Известные британские специалисты Стивен Джеррард или Фрэнк Лэмпард могут возглавить молодежную сборную Англию.
Назначение может состояться ближайшим летом, если нынешний главный тренер команды Ли Карсли покинет свою должность после финального турнира Евро-2023 (U21).
Еще одним кандидатом на должность называют Скотта Паркера.
Отметим, что последним клубом Джеррарда была “Астон Вилла” а Лэмпард работал в “Эвертоне”.
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