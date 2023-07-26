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"Дженоа" купила нападающего сборной Италии

Новости футбола Сегодня, 12:09
"Дженоа" купила нападающего сборной Италии Фото: твиттер "Дженоа"/Автор неизвестен

Пресс-служба генуэзской “Дженоа” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Боки Хуниорс” и сборной Италии Матео Ретеги.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 15 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

24-летний Ретеги является воспитанником “Боки Хуниорс”. Он выступал за первую команду с 2018 года. Всего он провел за клуб всего один матч. Также он играл на правах аренды за “Эстудиантес”, “Тальерес” и “Тигре".

Ретеги родился в Аргентине, но затем он принял итальянское гражданство и стал выступать за сборную Италии. Всего за итальянскую национальную команду он провел три матча и забил два гола.

Напомним, что “Дженоа” в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Серии В. Таким образом, клуб из Дженоа завоевал право сыграть в Серии А в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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