Двух игроков египетского клуба выгнали из команды за употребление марихуаны

Футболисты египетского “Замалека” Ахмед Фетух и Абдалла Гомаа в ближайшее время покинут команду.

На днях защитников исключили из состава перед матчем за употребление марихуаны.

Интересно, что болельщикам изначально сообщили, что футболисты пропустят встречу национального первенства из-за симптомов ковида.

Позже президент “Замалека” Мортада Мансур рассказал настоящую причину отсутствия игроков в заявке.

“Эти футболисты проявили неуважение к клубу”, – заявил Мансур.