Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу

В матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила франкфуртский “Айнтрахт" со счетом 4:0.

Победу “шмелям” принесли дубль Дониэлла Малена, голы Джуда Беллингема и Матса Хуммельса.

“Боруссия”, набрав 60 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Айнтрахт” с 42 очками остался на девятой позиции.

“Боруссия” Д – “Айнтрахт” - 4:0 (3:0)

Голы: Беллингем, 19 - 1:0, Мален, 24 - 2:0, Хуммельс, 41 - 3:0, Мален, 66 - 4:0

“Боруссия” Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Зюле, 25), Геррейру (Вольф, 70), Джан, Брандт (Ройс, 70), Беллингем (Озджан, 77), Аллер (Мукоко, 77), Мален, Адейеми.

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Ленц, Тута, Хасебе (Гебур, 70), Гетце, Роде (Борре, 52), Соу, Эбимбе (Алиду, 84), Коло-Муани (Ааронсон, 70), Кнауфф (Камада, 46).

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