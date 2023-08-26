Дортмундская Боруссия не смогла победить в гостевом матче Бундеслиги

В матче 2-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на выезде сыграла вничью с клубом “Бохум”. Матч состоялся в городе Бохум на стадионе “Рурштадион” и завершился со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет открыл Кевин Штёгер, которому голевой пас отдал Максимилиан Виттек. В начале второго тайма счет сравнял Дониэлл Мален с передачи Юлиана Брандта.

“Боруссия”, набрав четыре очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Бохум” с одним очком поднялся на 13-е место.

“Бохум” – “Боруссия” Дортмунд - 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 13 Штегер, 1:1 – 56 Мален.

“Бохум”: Риманн, Пасслак (Гамбоа, 81), Ордец, Машович, Бернардо, Виттек (Данило Соарес, 48), Лосилла, Штегер (Остерхаге, 81), Беро, Асано (Антви-Аджей, 59), Хофманн (Брошински, 59).

“Боруссия” Дортмунд: Кобель, Хуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Адейеми, 62), Джан, Брандт, Нмеча (Озджан, 81), Вольф, Мален (Байно-Гиттенс, 81), Аллер (Мукоко, 81).

Желтые карточки: Штегер (66), Беро (71), Джан (75).