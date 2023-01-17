Дортмундская "Боруссия" купила опытного защитника

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе защитника берлинского “Униона” и сборной Норвегии Юлиана Рюэрсона.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с новым клубом контракт до лета 2026 года.

25-летний Рюэрсон выступал за “Унион” с 2018 года. Всего он провел за клуб 109 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Викинг”. За сборную Норвегии сыграл 15 матчей.

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