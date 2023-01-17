"Боруссия" не приняла предложение "Баварии" по Зоммеру
Новости футбола Сегодня, 05:53
Фото: твиттер Боруссии/Автор неизвестен
“Боруссия” из Мёнхенгладбаха отказала “Баварии” в трансфере голкипера команды Яна Зоммера.
Как пишет источник, за 34-летнего швейцарца немецкий клуб готов заплатить 8 миллионов евро, но такое предложение не устроило “Боруссию”.
Напомним, что контракт опытного стража ворот истекает летом 2024 года.
“Бавария” же ведет активные поиски нового вратаря, так как капитан команды Мануэль Нойер сломал ногу во время отпуска.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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