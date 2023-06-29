Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" поборются за таланта "Реала"

Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" проявляют интерес к полузащитнику мадридского “Реала” Серхио Аррибасу, сообщает Marca.

По сведениям источника, немецкие клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Испанцем также интересуются “Айнтрахт” и “Байер”. Игрок хотел бы остаться в “Реале” и пробиться в основной состав, но это будет сделать сложно из-за высокой конкуренции.

В минувшем сезоне 21-летний Аррибас провел за “Реал Мадрид Кастилью” 36 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Также он провел четыре матча за основной состав “Реала”. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.