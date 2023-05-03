"Днепр-1" победил в чемпионате со счетом 5:0

‍"Днепр-1" победил “Металлист” в 24-м туре Украинской Премьер-лиги со счетом 5:0.

Героем матча стал Пеглоу, который отличился хет-триком и голевой передачей.

Еще по голу забили Пидлепенец и Гуцуляк.

“Днепр-1” набрал 54 очка и отстает от лидирующего “Шахтера” на 5 очков.

УПЛ. 24-й тур

"Днепр-1" — Металлист — 5:0 (3:0)

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76