Ди Мария получил несколько предложений от клубов не из Европы

Хавбек “Ювентуса” Анхель Ди Мария получил варианты продолжения карьеры за пределами Европы.

В услугах 34-летнего вингера заинтересованы клубы из Бразилии, ОАЭ и МЛС.

При этом итальянские СМИ пишут, что сам футболист намерен остаться в своем клубе как минимум до лета. Интересно, что “Ювентус” пока не предлагал аргентинцу продлить сотрудничество.

В текущем сезоне Ди Мария провел 7 матчей за свой клуб, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.