Ди Мария может вернуться в Португалию

“Бенфика” может стать новым клубом для полузащитника “Ювентуса” Анхеля Ди Марии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лиссабонский клуб заинтересован в возможности вернуть аргентинца в свои ряды.

Переговоры между клубом и игроком еще не начались, но в ближайшее время “Бенфика” попытается уговорить футболиста.

Напомним, что контракт Ди Марии с “Ювентусом” заканчивается в июне, а значит он сможет перейти в новый клуб бесплатно.