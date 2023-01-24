Датский клуб отказался играть с московским ЦСКА: названы причины

Датский футбольный клуб “Вайле” отменил контрольную встречу с московским ЦСКА.

Как пишет российская пресса, на датский коллектив “надавили и вынудили принять такое решение”.

Источник отмечает, что оно якобы было принято “по политическим соображениям”.

Отметим, что недавно аналогично поступил болгарский “Левски”. Клуб отменил игры с российскими командами после того, как болельщики выступили против таких матчей.