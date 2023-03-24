Черногория обыграла Болгарию в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Черногории на выезде обыграла сборную Болгарии со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Никола Крстович.

Болгария – Черногория - 0:1 (0:1)

Гол: Крстович, 70 - 0:1

Болгария: Наумов, Христов, Антов, Петров (Карабельев, 60), Стоянов, Йорданов (Русев, 85), Илиев (Илиев, 60), Груев, Крастев (Кирилов, 77), Десподов, Делев (Петков, 85).

Черногория: Миятович, Вешович, Савич, Вуячич, Радунович, Шчекич, Бакич (Йоветич, 46), Савичевич, Марушич (Мугоша, 83), Хакшабанович (Йовович, 46; Лончар, 80), Крстович (Осмайич, 71).

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