Чемпион мира возглавил СПАЛ

Пресс-служба СПАЛа на официальном сайте объявила о назначении Массимо Оддо на пост главного тренера.

Условия контракта между специалистом и итальянском клубе не разглашаются. На этом посту он сменил уволенного Даниэле Де Росси.

СПАЛ, набрав в 24 турах 24 очка, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Серии А.

46-летний Оддо ранее тренировал “Пескару”, “Удинезе”, “Кротоне”, “Перуджу”, вновь “Пескару” и “Падову”. В бытность футболистом он становился чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году.

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