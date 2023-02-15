"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуду Беллингему, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Стоит отметить, что у “Челси” может возникнуть проблема с финансовым фэйр-плей, так как клуб за последние два трансферных окна потратил более 600 миллионов евро. Эту проблему клуб собирается решить путем продажи нескольких футболистов.

Ранее сообщалось, что интерес к Беллингему также проявляют “Реал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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